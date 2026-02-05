Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 18 ilde sağanak yolda
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre İstanbul dahil 18 ilde sağanak yağış bekleniyor. 18 ili uyaran Meteoroloji İstanbul’da yağışların öğle saatlerinden sonra olacağını, hava sıcaklığının ise 12 derece olacağını belirtti. İşte Meteoroloji’nin son raporunda sağanak yağış uyarısı yapılan iller…
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte 18 il için sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
- Hava sıcaklığı, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3-5 derece artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Meteoroloji, 18 ili sağanak yağış için uyardı.
18 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı 18 il ise şöyle:
Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa, Akdeniz, Antalya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak.
AKDENİZ, MARMARA, EGE
Meteoroloji’nin açıklamasında “Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.
NERELERDE KUVVETLİ OLACAK?
Yapılan değerlendirmelere göre yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Son rapora göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklığının 3 ile 5 derece artacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini belirten Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesini işaret etti.
RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji, şiddetli rüzgar uyarısını ise şöyle yaptı:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.