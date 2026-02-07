Her sağanakta can kaybı yaşanan İzmir’de vatandaşlar yağmurdan korkar hâle geldi. Altyapı eksiklikleri devam ederken, ihmaller dizisi can alıyor. CHP ise belediyenin sorumluluğunu inkâr ederek suçu TCDD’ye attı.

HABER MERKEZİ - Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir’de her sağanakta yaşanan can kayıpları tepki çekiyor. 2024 yılında su birikintisinden elektriğe kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümleri ve Torbalı’da önceki gün alt geçitte boğularak hayatını kaybeden Mehmet Ekinci, şehirdeki altyapı problemini yeniden gündeme getirdi.

AYNI ACIYI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı “İzmir’de yağmur yağınca hayat duruyor, ihmaller cana sebep oluyor. Bu tabloyu kabullenmek zorunda değiliz. Aynı acıları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz; canımız yanıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da “Her yağışta benzer acıları yaşamayı olağan görmek zorunda değiliz. Altyapı eksikliklerinin ve ihmallerin cana mal olmadığı, vatandaşlarımızın güvenle yaşayabildiği bir şehir hepimizin hakkı. Bu acıların tekrar etmemesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise “Bu elim hadise, yıllardır bilinen risklere rağmen gerekli tedbirleri almayan, altyapı sorunlarını görmezden gelen yerel yönetim anlayışının acı bir sonucudur. İzmir’imizde hiçbir vatandaşımız, her yağmurda endişe duymak zorunda kalmamalı; günlük hayatını sürdürürken can güvenliğini sorgulamamalıdır. Bu acının görmezden gelinmesine, unutulmasına ve sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024’te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp, rögar çalışmasında açığa çıkarılan elektrik kablosundan akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.

CHP SUÇU TCDD’YE ATTI

Olayın ardından yazılı açıklama yaparak sorumluluğun belediyede olmadığını öne süren CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç “Söz konusu alan, tapu kayıtlarına göre TCDD mülkiyetinde görünmektedir ve ilgili güzergâh resmî kayıtlarda yol statüsünde yer almamaktadır. Bu nedenle burada yapılacak her türlü yapısal müdahale ve faaliyet TCDD’nin iznine tabidir. Olayın yaşandığı alt geçidin de geçmişte TCDD tarafından basit menfez tipi bir geçiş yapısı olarak inşa edilmiş olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

ALT GEÇİT DEĞİL ÖLÜM TUZAĞI!

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişinin boğularak hayatını kaybettiği facianın göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Pancar Mahallesi sakinlerinden Ozan Özsoy, “Daha önce de oğlum, büyük bir boğulma tehlikesi atlattı. Okula gittiği servis aracı suya gömüldü. Arkadaşım yetişip çocuğu omuzlarına alarak korkulukların üzerinden çıkarmayı başardı. Önceki günkü olayda sürücü suyun oluşturduğu basınç sebebiyle kapıları açamamış” dedi. İHA

Haberle İlgili Daha Fazlası