Türkiye’nin uluslararası öğrencilere yönelik yürüttüğü burs programı, her yıl artan başvurularla küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor.

HABER MERKEZİ - Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının (YTB) yabancı öğrenciler için verdiği Türkiye bursundan yararlanarak Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanların sayısı 160 bine yaklaştı.

Türkiye burslarına başvuru artıyor! 184 ülkeden 160 bin öğrenciyi mezun ettik

YTB, her yıl 5 bin öğrenciyi Türkiye’ye getirip lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almalarını sağlıyor.

Sadece 2025’de 171 ülkeden 125 bin 668 başvuru alan YTB’nin bursuna bu dönem 90 bin başvuru geldi.

Türkiye burslarına başvuru artıyor! 184 ülkeden 160 bin öğrenciyi mezun ettik

Şubat sonuna kadar başvuruların 150 bini bulması bekleniyor. YTB personeli her yıl 100 ülkede mülakat yaparak en nitelikli öğrencileri seçiyor.

YTB Başkanı Abdühladi Turus “Türkiye’de eğitim gören yabancı gençler, anavatanlarında cumhurbaşkanı, bakan ve bürokrat olup ülkemizin fahri elçileri konumuna gelerek ülkemize yılda yaklaşık 5 milyar dolar katkı sağlıyor” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası