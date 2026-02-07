ABD’li eyalet temsilcileri, Türk yatırımcıları bölgelerinde yatırıma davet ederek, havacılık, otomotiv, gıda ve içecek başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

‘Select USA Roadshow’ etkinliği kapsamında, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı iş birliğiyle, Iowa, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Güney Carolina, Virginia ve Batı Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesislerinde Türk yatırımcılarla bir araya geldi. Güney Carolina Avrupa Ofisi Genel Müdürü Sergio Domingues, Türkiye’nin otomotiv, havacılık ve tarım-gıda alanlarında çok güçlü olduğunu belirterek “Amacımız, Türk şirketlerinin eyaletimize gelerek Güney Carolina’yı, ABD’ye açılan bir kapı, bir giriş noktası ya da bir ‘iniş pisti’ olarak kullanabilmelerini sağlamak” dedi.

Iowa eyaleti Cedar Rapids Metro Ekonomik Kalkınma Kuruluşu Başkanı Juliet Abdel de, bölgede halihazırda 17 ülkeden şirketin faaliyet gösterdiğini vurgulayarak “Doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde 68 bin kişi istihdam ediliyor. Iowa genelinde ise yaklaşık 400 bin kişi uluslararası ticarete dayalı faaliyetlerle geçimini sağlıyor. Bu nedenle odaklandığımız ve odaklanmaya devam edeceğimiz ülkelerin başında Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve Japonya geliyor” ifadelerini kullandı.

Virginia eyaleti Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Yabancı Doğrudan Yatırımlar Başkan Yardımcısı Antje Abshoff ise Türk şirketlerinin savunma, gemi inşa ve havacılık sektörlerindeki tedarik zincirlerine dahil olabilmesi için ciddi bir potansiyeli olduğunu belirtti.



