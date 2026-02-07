6 Şubat 2023 depremleri öncesinde güçlü bir turizm altyapısına sahip olan 11 ilde, yaşanan yıkımın ardından tesis sayısı ve yatak kapasitesinde gerileme yaşanırken, bölgede turizm yatırımları sürüyor.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla bölgede 45 turizm tesisinde toplam 8 bin 686 yatak kapasiteli yatırım, yapım safhasında bulunuyor. Aralık 2025 verilerine göre deprem bölgesinde 419’u Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgeli, 455’i basit konaklama turizm işletmesi belgeli olmak üzere toplam 874 tesis faaliyet gösteriyor. Bölgenin toplam yatak kapasitesi ise 63 bin 951 oldu.

2022 yılında bölgede 39 tesiste 10 bin 686 yatak kapasiteli yatırım bulunurken, 2024’te 56, 2025 yılı sonunda ise yatırım aşamasındaki tesis sayısı 45 olarak kaydedildi. Yatırım aşamasındaki konaklama tesislerinin sayısında Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş illeri öne çıkan merkezler arasında yer aldı. Buna göre Hatay’da 7, Kahramanmaraş’ta 10, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da 7, Gaziantep’te 6 yeni tesis devreye alınıyor. Adıyaman’da 4, Adana’da ise 2 tesis inşa ediliyor. Depremde yıkılan ve ağır hasar gören turizm tesislerinin bu yıl itibarıyla tahminî maliyeti 5,9 milyar TL olarak hesaplandı. Orta hasarlı tesisler için 410 milyon TL, az hasarlı tesisler için ise 630 milyon TL tutarında bir maliyet öngörüldü.

Konaklama istatistikleri ise turizm altyapısındaki toparlanmanın zamana yayıldığını gösteriyor.

Deprem öncesi 2022 yılında bölgede 5,8 milyon tesis girişi ve 9,8 milyon konaklama gecesi kaydedilirken, doluluk oranı yüzde 38,2 seviyesindeydi. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise bölgede 4,1 milyon tesis girişi, 6,6 milyon konaklama gecesi gerçekleşti. Aynı dönemde doluluk oranı yüzde 33,8 olarak hesaplandı. Ortalama kalış süresi 1,62 gece düzeyinde kaldı. Adana ve Gaziantep tesislere gelen ziyaretçi ve konaklama gecesi sayıları açısından bölgenin en yüksek hacimli illeri olmaya devam ederken, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri bölge ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek görece toparlanma gösteren iller arasında öne çıktı.

HARCAMALAR 91,5 MİLYAR $

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 6 Şubat depremlerinin ardından 2023-2025 döneminde merkezî bütçeden yapılan toplam harcama 3,6 trilyon TL’ye yaklaşık 91,5 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı da deprem bölgesindeki illerin ihracatının geçen yıl 25 milyar 10 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.



