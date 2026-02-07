Türkiye’nin en büyük online ilan platformu sahibinden.com, sahiAI ile yapay zekâlı arama dönemini başlattı.

Ömer Temür / İSTANBUL - Pilot kullanıma açılan sahiAI ile kullanıcılar emlak ve otomobil kategorisinde yapay zekâ ile arama yapabilecek. Sohbet tabanlı bir yapay zekâ uygulaması olan sahiAI sadece bir arama özelliği değil; görsel tanımadan doğal dil işlemeye kadar uzanan yapay zekâ tabanlı geniş bir ürün gamının çatı markası. Temelleri 2018’de “Fotoğraftan Araç Tanıma” ile atılan sahiAI ürün gamı ilan görsellerinin kalitesini artıran Fotobot, ilandaki evlerin içinde 3 boyutlu dolaşmayı sağlayan Sanal Tur ve ilandaki evin dekorasyonunu saniyeler içinde değiştiren SahiDeko gibi ürünlerle zenginleşti.

sahiAI şimdi ise yapay zekâ ile arama özelliği ile tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu. Tamamen Türk mühendisleri tarafından sahiAI çok gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak “metroya yakın, ebeveyn banyolu, deniz manzaralı, açık mutfak olmayan” veya “az yakan beyaz bir SUV, hibrit Japon arabası” gibi cümlelerle etkileşimli arama yapabiliyor... Sistem sadece kelimeleri anlamlandırmakla kalmıyor; coğrafi verileri ve ilan açıklamalarını dâhil ederek kullanıcının niyetini anlıyor.

sahiAI’ın önümüzdeki süreçte diğer kategorilere de entegre edileceğini dile getiren sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş “Kullanıcılarımızın her gün deneyimlediği 8 yıldır ürettiğimiz bütün yapay zekâ ürünlerinizi sahiAI ile çatı altında buluşturuyoruz. Ayrıca sahiAI ürün gamına bugün yepyeni yapay zekâ destekli ilan arama özelliğini ekleyerek, Türkiye’de teknoloji alanındaki liderliğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz’’ dedi.

sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer ise sahiAI’ın chatbot’fun çok ötesinde bir yapay zekâ mimarisine sahip olduğunu belirterek “Arka planda katmanlı bir yapay zekâ ajan mimarisi çalışıyor; büyük dil modelleri ve akıl yürütme katmanları arama sürecinde devreye giriyor. Sistemin gerçek gücünü ise yıllardır biriktirdiğimiz emlak ve vasıta alanlarındaki uzmanlığımız ve bu konuda müşterilerin arama alışkanlıklarından edindiğimiz bilgi birikimi oluşturuyor. Sistem, sadece kullanıcıların yazdığı cümleyi değil, o cümlenin arkasında anlatmak istediği arama niyetini anlıyor. Böylece kullanıcılar sahiAI ile yazışarak hayalini kurduğu ev ya da arabaya uyan ilanlara kolayca ulaşabiliyor’’ diye konuştu.

