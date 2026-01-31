Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımının kaldırıldığını duyurdu. Öte yandan, kredi kartı toplam limitinin 400 binin üzerinde olanların limitlerinin kısmen azaltılacağı belirtildi. Toplam limitler 1 Ocak 2027'ye kadar aylık ve yıllık gelirle uyumlu hale getirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın sağlanmasına yönelik bir dizi makro ihtiyati adım attı.

Bu kapsamda, konut kredileri, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Amaç, kredi sisteminin etkinliğini artırmak, kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanımını sağlamak.

Konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı! Kredi kartı limitlerine BDDK'dan düzenleme

KONUT KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek.

5 milyon lira ve altındaki evlerin yüzde 70’ine, 5 ile 10 milyon lira arasındaki evlerin ise yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabilecek.

İkinci konutunu alanlar için ise limitlerin yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

KART LİMİTLERİ GELİRLE UYUMLU OLACAK

BDDK’nın bir başka düzenlemesi de kredi kartlarına yönelik oldu.

Kredi kartı veya ihtiyaç kredilerindeki borçlar için azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

Toplam kredi kartı limitleri ise yeniden düzenlendi. Tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin lirayı aşması hâlinde, kullanılmayan kart limitleri bankalarca kısmi bir oranda azaltılacak.

Bankalar, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini, 1 Ocak 2027’ye kadar ortalama gelirlerle uyumlu hale getirecek.

BİREYSEL KREDİ KARTI BORÇLARININ VE İHTİYAÇ KREDİLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart hamili/borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlandı.

KREDİLİ MEVDUAT HESABINA (KMH) İLİŞKİN DÜZENLEME

Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesabı (KMH) açılışı ile mevcut KMH limitlerinin artışı işlemlerinde KMH limiti müşterinin bankalarca ispata elverişli belgeler üzerinden tespit edilen aylık ortalama gelirinin azami iki katı olarak belirlendi.

Bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmelere istinaden eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu sınırlamadan muaf tutulmuş ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir şekilde bireysel müşterilere ait KMH limitinin kullanılmayan kısımları için bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesabındaki sermaye yükümlülükleri artırıldı.

