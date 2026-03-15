Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van’da Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 52 santimetreye ulaştı. Karabet Geçidi, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası oldu.

HER YER BUZ KESTİ Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrasında soğuk hava tüm ilçelerde hakim olmayı sürdürürken, Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi de beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlerde, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 52 santimetreye ulaştı.

EN FAZLA KAR OLAN YER Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Karabet Geçidi, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası olarak kayıtlara geçti.

65 YERLEŞİM YOLU KAPALI Öte yandan Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşım 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor. Bahçesaray'da 14, Başkale'de 32 Çatak'ta 18, Gürpınar'da 22 ve Muradiye ilçesinde 9 olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin yolları kapandı.

EKSİ 19,9 DERECE İLE ZİRVE 12 Ocak'ta Türkiye genelinde yapılan ölçümlere göre, tam 70 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüş, ülke genelindeki en düşük sıcaklık Van'ın Çaldıran ilçesinde kaydedilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilçeler bazında ölçülen en düşük sıcaklıklar eksi 0,6 derece ile eksi 19,9 derece arasında değişmişti. Van'ın Çaldıran ilçesi, eksi 19,9 derece ile bu soğuk hava dalgasının zirvesini yaşamıştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 13,6, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde eksi 11,9 ve Erzurum'un Palandöken ilçesinde ise eksi 10,1 derece ölçülmüştü.

