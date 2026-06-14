Antalya’da bir öğretmen tartışma sonrasında eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Öğretmen gözaltına alınırken, annenin 3 çocuğunu tartışma sırasında odalarına göndererek dehşetten koruduğu öğrenildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binanın 1’inci katındaki korkunç bir olay yaşandı. Coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni olan eşi Aslıhan Öztürk B. (40) arasında iddiaya göre tayin nedeniyle tartışma çıktı.

Bursa’dan misafirliğe gelen Aslıhan Öztürk B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de tartışmaya dahil oldu.

Tartışma sırasında Aslıhan B. evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söyledi. Orhan B. evde bulunan pompalı tüfekle eşi ve kayınpederine 5 el ateş etti.

Antalyada öğretmen eş dehşet saçtı! Hem eşini hem kayınpederini öldürdü

Silah seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalyada öğretmen eş dehşet saçtı! Hem eşini hem kayınpederini öldürdü

“AİLE ARASINDA SORUN VARMIŞ”

Komşu Ayşe Ateş, ailenin çocuklarına baktığını söyleyerek şöyle konuştu:

Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112’yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum.

Orhan B. gözaltına alındı.

Antalyada öğretmen eş dehşet saçtı! Hem eşini hem kayınpederini öldürdü

Haberle İlgili Daha Fazlası