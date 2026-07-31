Doğu kültürünün ve İslam sanatlarının Batı’daki tesirini gözler önüne seren oryantalist eserler, New York Metropolitan Müzesinde sergiye çıktı. Osman Hamdi’nin “Kur’ân Okuyan Adam”, “Şehzade Türbesinde Derviş” gibi meşhur eserleri de sergide yer buldu.

ABD’nin New York şehrindeki The Metropolitan Museum of Art’ta (The Met) Doğu kültürünün ve İslam sanatlarının Batı’daki tesiri gözler önüne seriliyor. Müzede açılan “Orientalism: Between Fact and Fantasy” adlı Oryantalizm sergisinde yaklaşık 180 eser bir araya geliyor.

Sergide, Türk sanat tarihinin öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in eserlerine de bir bölüm ayrılıyor. Osman Hamdi Bey’in farklı koleksiyonlardan bir araya getirilen eserleri, serginin 19. yüzyılda “Doğu” imajının sanat ve kültürde nasıl şekillendiğini ele alan anlatısı içinde sunuluyor. Sanatçının “Kur’ân Okuyan Adam”, “Şehzade Türbesinde Derviş” ve “Kur’ân Okuyan Kız” gibi meşhur eserleri, bu çerçevede müzede sanatseverlerle buluşuyor.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Eugène Delacroix, Jean-Léon Gérôme, John Singer Sargent ve daha birçok sanatçının eserlerinin de yer aldığı sergide; tabloların yanı sıra mimari modeller, kıyafetler, tekstiller, seramikler, cam ve metal nesnelere de yer veriliyor.Böylece oryantalizmin yalnızca resim sanatında değil, farklı üretim sahalarında bıraktığı izler de ortaya konuyor.

Sergi, 28 Şubat 2027’ye kadar New York’ta devam ederken; sanatçının “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve “İki Müzisyen Kız” gibi eserleri İstanbul’daki Pera Müzesinde ziyaret edilebiliyor.

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