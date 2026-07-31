Tahran, ABD-S. Arabistan’ın Irak’ta İran yanlısı Şii Haşdi Şabi’yi vurmasının intikamını korkunç bir planla alacak. Buna göre Haşdi Şabi, 80 bin militan ile karadan Kuveyt’e saldıracak. Şii-Sünni fitilini yakmak isteyen İran, Türkiye’yi de ateşin içine çekmeye çalışacak

ABD-S. Arabistan, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ortaklaşa harekâtla Irak’taki İran yanlısı oluşumlara hava saldırıları düzenledi. Özellikle yedi vilayette İran yanlısı Şii Haşdi Şabi örgütü bu saldırıların hedefi oldu ve onlarca militanını kaybetti. İşte bu gelişmelerin ardından İran yönetiminin korkunç bir planı hayata geçirmenin eşiğinde olduğu bildirildi.

Musul’da konuştuğumuz Haşdi Şabi örgütünün üst düzey bir yöneticisi, ABD-S. Arabistan saldırısının intikamını Kuveyt’e saldırarak alacaklarını söyledi. Söz konusu yönetici, İsrail ve ABD’yi Körfez ülkeleri üzerinden terbiye etme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Irak’taki sayılarının 230 bini aştığını kaydeden Haşdi Şabi yetkilisi, “Burada oturup İran’ın yıkılışını izlemeyeceğiz. Suudi Arabistan, BAE, Ürdün başta olmak üzere İsrail ve ABD iş birlikçisi ülkelerle savaşmaya hazırız. Bize Kuveyt operasyonu için hazır olun emri verildi. 80 bin askerle Kuveyt’e saldırı hazırlığı yaptık. Karşımızda bir ordu yok. Birkaç saatte tüm topraklarını ele geçirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

SADDAM GİBİ YAPACAKLAR

Gelişmeleri doğrulayan Iraklı Emekli General Galip Salih ise Basra koridorunda son bir haftadır ciddi yığınak yapıldığını ifade etti. İran’ın planının “bölge için intihar ve yıkım projesi” olacağını ifade eden Salih, “Saddam’ın 2 Ağustos 1990 tarihindeki Kuveyt işgali nasıl ki Irak’ın yıkılışına sebebiyet verdiyse Haşdi Şabi’nin aynı hatayı yinelemesi bölgesel bir felakete dönüşür. Çünkü şimdiki şartlar çok daha ağır ve bölgenin durumu çok daha hassas.” dedi.

KÂRLI ÇIKAN İSRAİL OLUR

Söz konusu operasyonun Tahran’da planlandığını belirten Salih, şunları söyledi: “İran içeride sıkıştıkça Lübnan’da Hizbullah, Yemen’de Husiler ve Irak’ta Haşdi Şabi gibi vesayet güçlerini daha etkin biçimde sahaya sürecek. Bunu biliyoruz ve bu hamleyi bekliyoruz. Ürdün, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve hatta Mısır’ı da bu ateş topunun parçası hâline getirmek için tüm gücünü seferber edecek. Öncelikle şunu çok net ifade etmeliyim ki tüm bu karmaşadan sadece İsrail kârlı çıkar.”

GÖÇLER YENİDEN BAŞLAR

“Yeniden yüz binlerce insan göçe mecbur kalır. Müslümanlara ait enerji kaynakları yağmalanır ve bölünmüş, insansızlaştırılmış coğrafya gerçeği ve Arzımevut gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalırız. Fakat İran, ‘Ben çöküyorsam tüm bölge yansın’ anlayışı ile hareket ettiği için getiri ve götürülerden ziyade kaosun olabildiğince yayılmasını istiyor. Şayet Kuveyt, Suudi Arabistan veya Ürdün’e yönelik bir Haşdi Şabi operasyonu olursa bölge halkları ağır bedeller öder.”

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TOPLU İNTİHAR DEMEKTİR

Iraklı stratejist Hicran Kazancı da Kuveyt’e yönelik herhangi bir kara operasyonunu “toplu intihar” olarak nitelendirdi. ABD’nin Irak’tan tamamen çekilme takvimi olarak 30 Eylül’ü belirlediğine dikkat çeken Kazancı, “Irak yönetimi de ordu harici tüm silahlı unsurlara silahlarını teslim etmeleri konusunda 30 Eylül’ün son gün olduğunu deklare etti. Ancak Haşdi Şabi Komutanı Ebu Fedek Muhammedavi, Irak Başbakanı Ali El Zeydi’ye, ‘Gücün yetiyorsa gel, bizden silahları al’ diyerek açıktan meydan okudu. Herkesin bildiği gibi Haşdi Şabi emri Tahran’dan alır. Bu sebeple İran rejiminin tehlikeye girmesi ve çökmesi, Haşdi Şabi’nin de sonu anlamına geliyor.” dedi.

TÜRKİYE’Yİ DÂHİL ETME PLANI

Kazancı şöyle devam etti: “Kuveyt kara saldırısının açık bir intihar olacağını onlar da biliyor, görüyor ancak İran’a nefes aldırmak adına bunu yapmakta tereddüt etmezler. Diğer yandan ise Necef, Kerbela, Bağdat Şii inancının doğuş yerleri; kültürel, dinî, tarihî merkezleri ve doğal olarak şah damarıdır. Bu merkezler olmadan Kum, Meşhed ve Tahran’ın varlığı da ciddi manada anlamını yitirir. Kuveyt’te kalamayacaklarını biliyorlar ancak hedef, büyük çapta Şii-Sünni çatışmasının fitilini yakmak. Bahreyn, Ürdün, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, Lübnan ve hatta Türkiye’yi de bu girdaba çekmeye çalışacaklar.”

4 İRANLI DANIŞMAN ÖLDÜ

Bilindiği gibi ABD-S. Arabistan, Irak’ta dokuz farklı Haşdi Şabi noktasını vurdu. Hava saldırılarında İranlı 4 askerî danışman öldürüldü. Irak ordusu S. Arabistan sınırında alarm durumuna geçerken Irak Başbakanı Zeydi, S. Arabistan ziyaretini erteledi. Irak sahasında tüm bu gelişmeler yaşanırken Suriye’de yüzlerce Sünni sivilin katledilmesinde doğrudan rol alan “Ebu Azrail” lakaplı Şii militan da Irak Başbakanı Zeydi’yi korkaklıkla suçladı, ardından bölgeyi ateşe vermekle tehdit etti.

Gazze kasabı Netanyahu’nun en büyük hayali; bütün Orta Doğu’yu savaş alanına çevirmek. Kuveyt’e saldırı planını tamamlayan İran, Netanyahu’nun bu hayalini gerçekleştirmeye çok yakın.

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