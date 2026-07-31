Türkiye’nin 2027 Oscar adayı belli oldu. Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi” filmi, 99. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’nin bu seneki Oscar adayı belli oldu. Yönetmen Tunç Davut imzalı “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, 99. Akademi Ödülleri’nin “En İyi Uluslararası Film” kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek yapım olarak seçildi.

Karar, sinema meslek birliklerinin temsilcilerinden meydana gelen “Akademi Ödülleri Seçici Kurulu” tarafından yapılan değerlendirme neticesinde alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çekilen film, Suriyeli bakıcısı Nesrin’e iki çocuğuyla birlikte Avrupa’ya gitmesi için para veren Refik’in başına gelenleri işliyor.

Eserde mültecilik, iyilikle imtihan ve aile gibi mevzular öne çıkıyor.

Öte yandan Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” ödülü kazanan İlker Çatak’ın “Sarı Zarflar” filmi de bu yılki Oscar aday adayları arasında yer alıyor.

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