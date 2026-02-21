HABER MERKEZİ
Özgü Namal’lı “Sarı Zarflar” Berlin'i salladı! Altın Ayı ödülü Türkiye’ye geldi
76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü, İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal'ın başrolünde olduğu Sarı Zarflar'a gitti.
Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı ödülünü İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in ise başrolünde oynadığı Sarı Zarflar kazandı.
FİLMİN KONUSU
Sarı Zarflar” filminde Özgü Namal (Derya) ve Tansu Biçer (Aziz) başrolleri paylaşıyor.
Film, bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte idealleri ve hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.
