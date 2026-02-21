Eskişehir'de husumetli olan komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.

'Ev alma, komşu al' dedirten olay Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Komşu kavgasında bıçaklar konuştu: Karı-koca bir yanda, baba-oğul diğer yanda!

KADIN BIÇAKLA YARALANDI

Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Komşu kavgasında bıçaklar konuştu: Karı-koca bir yanda, baba-oğul diğer yanda!

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası