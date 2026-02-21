İhlas Haber Ajansı
Komşu kavgasında bıçaklar konuştu: Karı-koca bir yanda, baba-oğul diğer yanda!
Eskişehir'de husumetli olan komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı.
'Ev alma, komşu al' dedirten olay Eskişehir'in Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
KADIN BIÇAKLA YARALANDI
Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
