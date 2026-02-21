Dört yıl önce gerçekleştiği iddia edilen taciz olayının duruşmasından çıkan belediye müdürü M.D. konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine kurşun yağdırdı. Anne ve baba hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kızları ağır yaralandı. Katil zanlısının duruşmaya gelmeyen tanığı olan zabıtayı da vurduğu ortaya çıktı.

Hatay'da Kırıkhan Belediyesi'nde görevli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M.D., Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mavi Hilal Konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere kurşun yağdırdı.

ZABITA PERSONELİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI

Olayın ardından belediye binasına geçen M.D., husumetli olduğu zabıta personeline 3 el ateş etti ve kurşunlar belediye aracına isabet etti.

Düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım ve 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kızları Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan ve ameliyatı tamamlanan Melike Yıldırım'ın ameliyattan çıktığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İSKENDERUN'DA YAKALANDI

Olayın şüphelisi M.D.'nin olay yerinden kaçtığı aracı Alabeyli Mahallesi'nde bırakarak, başka vatandaşa ait araçla İskenderun'a kaçtığı ve orada saklandığı tespit edildi.

Şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İDDİALAR KORKUNÇ

İddia edilene göre katil zanlısı M.D., 4 yıl önce Hüseyin Yıldırım'a gıda yardımı yaptığı sırada, ailenin o gün 6 yaşında olan kızları M.D.Y.'yi taciz ettiği ileri sürüldü.

Ailenin şikayeti üzerine şüpheli hakkında dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, dün davanın duruşmasına katıldı. Katil zanlısının olay sırasında yanında bulunan ve tanık olarak gösterdiği zabıta memuru da duruşmaya gelmedi. Bunun üzerine M.D.'nin seri cinayetleri işlediği öne sürüldü.

