İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Tammy Abraham'ın gol attığı maçta Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa, Leeds United'ı konuk etti.

ASTON VILLA PUANI KURTARDI

Villa Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Aston Villa'ya puanı getiren golü, 88. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Tammy Abraham kaydetti. Konuk ekip Leeds United'ın golü ise 31. dakikada Aston Stanch'tan geldi.

ABRAHAM 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Ara transferde Beşiktaş'tan Aston Villa'ya katılan İngiliz forvet Tammy Abraham, yeni takımındaki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 51 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Leeds United ise 31 puanla 15. sırada yer aldı.

