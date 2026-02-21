Yol verme kavgasında silah çekti! O sürücü ekipleri harekete geçirdi
İstanbul Ümraniye’de trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobil sürücüsünün silahını çıkararak motosikletlileri tehdit ettiği anlar sosyal medyaya yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.
- Olay, İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde iki motosiklet ve bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışmasıyla çıktı.
- Sözlü tartışma büyüyerek otomobil sürücüsünün yanında bulunan silahı çıkarıp motosikletlileri tehdit etmesine dönüştü.
- Sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis, kimliği belirlenen Ö.A.'yı (48) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
- Şüpheliye ait ruhsatlı silah da polis tarafından muhafaza altına alındı.
- Gözaltındaki Ö.A.'nın 22 Şubat'ta "tehdit" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İstanbul’da trafikte yaşanan gerginlik kısa sürede tehlikeli boyuta ulaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldiğini belirledi.
YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Edinilen bilgilere göre iki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyürken, otomobil sürücüsünün yanında bulunan silahı çıkararak motosikletlileri tehdit ettiği öğrenildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliği tespit edilen Ö.A.’yı (48) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait ruhsatlı silah da muhafaza altına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren Ö.A.’nın 22 Şubat’ta “tehdit” suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.