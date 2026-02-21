İstanbul Ümraniye’de trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobil sürücüsünün silahını çıkararak motosikletlileri tehdit ettiği anlar sosyal medyaya yansırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul’da trafikte yaşanan gerginlik kısa sürede tehlikeli boyuta ulaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldiğini belirledi.

YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre iki motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede büyürken, otomobil sürücüsünün yanında bulunan silahı çıkararak motosikletlileri tehdit ettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliği tespit edilen Ö.A.’yı (48) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait ruhsatlı silah da muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren Ö.A.’nın 22 Şubat’ta “tehdit” suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

