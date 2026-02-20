İhlas Haber Ajansı
Yine İstanbul, yine trafik, yine kavga... Cadde boks ringine döndü
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yol meselesi nedeniyle başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Trafikte yaşanan iki ayrı kavga cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde trafikte yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Cadde boks ringine dönerken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darbedildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
