Hasan Kaya isimli vatandaş, geçen yıl kurban bayramında kaybettiği kedisini 8 aydır arıyor. Bakmadığı yer kalmayan Kaya, kedisini bulana para ödülü vereceğini söyledi.

Kurban bayramında memleketi Kayseri'ye giden Hasan Kaya isimli vatandaş, Muğla'ya dönüşte Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde mola verdi. Aracındaki tekir kedisi bir anda dışarı fırlayan Kaya, peşinden gitmesine rağmen evcil hayvanının bulamadı. Saatlerce kedisini arayan Hasan Kaya, çaresizce Muğla'ya geri döndü.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI

Bir hafta sonra yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki Yeşilçiftlik'e tekrar giden Kaya, 2 gün kedisini aradı ama tekrar bulamadı. Bir iki ay boyunca hafta sonlarında giderek kedisini arayan Kaya, Yeşilçiftlik Belediyesinden sesli kayıp ilan verdirdi, fotoğraflarını kahvehanelere astı, muhtarlara, polise, jandarmaya gitti adeta çalmadık kapı bırakmadı.

KEDİYİ BULANA PARA ÖDÜLÜ

Bölgede drone çekimleri yapan Ali Çetinkaya'dan destek alan ve havadan arama yaptıran Kaya, 7 yıllık dostunu bulamadı. Kedisini bulana 10 bin lira para ödülü vermeyi vadeden Kaya, "8 aydır kedimi arıyorum. Muğla'dan kaç kez gidip geldim saymadım. Binlerce kilometre yol yaptım kedim için ama sonuç alamadım" ifadelerini kullandı.

Kedisini 2 aylıkken aldığını anlatan Kaya, "7 yıldır benimleydi. Çok iyi arkadaştık, onu çok seviyorum. Türkiye'de hemen her yere kar yağdı, inşallah soğuktan ölmemiştir" dedi.

KEDİSİNİ ARARKEN YAVRU BİR KEDİYİ DE SAHİPLENDİ

Kaya, geçen yıl ağustos ayında 7 yıllık dostunu ararken 2 aylık başka bir kedi bulduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Çalılıklar arasında iple bağlanmış çaresizdi. Balya ipiyle bağlamışlar, çalılıklara. Bu acımasızlığı nasıl yapmışlar anlamadım. Yanımda her zaman mama taşırım. Biraz verdim aç susuz kalmış küçücük hayvan. Kucaktan hiç inmedi. Ateşi vardı gözü de iltihaplıydı. Tedavi ettirdik kediyi. Bırakmadı beni, ben de onu çok sevdim ve sahiplendim."

Bu kediye iyi baktığını ancak 7 yıllık dostunu bulmayı çok istediğini belirten Kaya, "Görenler lütfen bana ulaşsın. Çok özledim onu. Tek başına sokaklarda, kırsalda yapamaz. Yeşilçiftlik halkından, o bölgeye yolu düşenden yardım bekliyorum, kedimi bulalım" diye konuştu.

