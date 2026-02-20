Ramazan ayının gelmesinin ardından Osmanlı’dan günümüze uzanana geleneksel tahinli pide, yeniden sofralardaki yerini aldı. Cevizle zenginleştirilen geleneksel lezzet, odunlu fırında pişiriliyor.

Konya'da meşe odunlu fırınlarda pişen, tahin ve cevizle zenginleştirilen geleneksel lezzet tahinli pide, Ramazan’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel lezzet hem iftar hem de sahur sofralarında tüketiliyor.

Osmanlı’dan kalan Ramazan lezzeti! Fiyatı 200 lira: Hem sahur hem iftarda yenilebiliyor

“ATOM DİYE BİR ÇEŞİT YAPMAYA BAŞLADIK”

Yarım asırdır baba mesleğini yürüten usta Fatih Yemenici, tahinli pidenin ana maddesinin hamur olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

Tahinli pidemizin içine tahin, ceviz ve eser miktarda da yağ giriyor. Ve tabii ki ustalığımızı da içine katarak güzelce yapıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de cevizli, cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı çeşitlerimiz var. Bu seneye özel yeni bir ürün tereyağlı atom diye bir çeşit yapmaya başladık. Atom dediğimizde hem ceviz, hem badem hem de fındık kullanıyoruz. Üçünü beraber karıştırıyoruz. Bunun yanında Antep fıstıklı çeşitlerimiz var. Tabii kişiye özel isteyen olursa daha başka çeşitlerde yapabiliyoruz. En çok tercih edilen cevizli çeşidimiz.

“200 İLE 500 LİRA ARASINDA”

Tahinli pidenin susatmadığını, tok tutma özelliğinin olduğunu söyleyen usta “O yüzden Ramazan'da çok tercih ediliyor. Fırınımız meşe odunu kullanılan bir odun fırını. Haliyle 50 senedir babamızdan gördüğümüz düzen neyse aynı düzende devam ediyoruz. Aynı şekilde imalatımızı yapıyoruz. Tahinli pidede çeşit fazla olduğu için bu sene 200 lira ile 500 lira arasında çeşit çeşit pidelerimiz var" dedi.

HİJYENE DİKKAT ÇEKTİ

Gıda sektörünün titizlik isteyen bir sektör olduğuna dikkat çeken usta şunları söyledi:

Biz bu özeni elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz. Göstermeyen yerler var. Öyleymiş gibi gösterilen yerler var. Bunda sosyal medyanın birazcık abartmaları, köpürtmeleri var ama bizim üzerimize düşen, bu işi en güzel, en temiz, en hijyenik biçimde müşterilerimize sunmak.

