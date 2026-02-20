İngiltere’nin, ABD’nin İran’a yönelik askeri planlarında kritik rol oynayan Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü’nün kullanımına onay vermediği öne sürüldü.

ABD’nin İran dosyasında askeri seçenekleri masaya koyduğu süreçte, İngiliz üslerinin hiçbir şekilde kullanımına izin verilmediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

The Times gazetesine göre, Başbakan Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiliz üslerinin İran saldırısında kullanılmasına yönelik talebini geri çevirdi.

Londra’nın, böyle bir adımın uluslararası hukuka aykırı olabileceği görüşünü savunduğu aktarıldı.

İngiltere’den ABD’ye İran vetosu! "Diego Garcia adası paylaşılamıyor"

İngiltere hükümeti ise operasyonel konular hakkında yorum yapmadı. Hükümet Sözcüsü, "ABD ve İran arasında devam eden siyasi bir süreç var. İran asla nükleer silah geliştirmemeli ve önceliğimiz bölgenin güvenliği" ifadelerini kullandı.

İngiltere’den ABD’ye İran vetosu! Diego Garcia adası paylaşılamıyor

TRUMP DİEGO GARCİA'YI NEDEN İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diego Garcia’nın stratejik öneminden bahsetmişti.

Trump, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

Trump ayrıca İngiltere’ye, Diego Garcia üzerindeki kontrolü kaybetmemesi çağrısında bulundu.

CHAGOS GERİLİMİ

Diego Garcia, İngiltere ile ABD’nin ortak kullandığı en kritik askeri üslerden biri olarak biliniyor. Ada, Chagos Takımadaları içinde yer alıyor.

İngiltere’nin Chagos Adaları’nı Morityus’a devretme ve Diego Garcia’daki üssü uzun vadeli kiralama planı Washington’da tartışmalara neden olmuştu. Trump daha önce bu adımı "zayıflık" olarak nitelendirmişti.

Yürürlükteki anlaşmaya göre ABD, İngiliz egemenliğindeki üsleri kullanmadan önce Londra’dan izin almak zorunda.

DİEGO GARCİA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Diego Garcia, İran’a karşı operasyonda ağır bombardıman uçakları için güvenli ve uzak bir konuşlanma noktası olarak görülüyor. Ada, Körfez, Güney Asya ve Doğu Afrika’ya aynı anda erişim sağlayan stratejik bir konumda bulunuyor.

1970’lerden bu yana ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan üs, uzun menzilli operasyonlar için kritik bir derin üs niteliğinde.

Haberle İlgili Daha Fazlası