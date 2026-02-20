Anadolu Ajansı
Şili'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şili’nin başkenti Santiago’nun kuzeyinde gaz yüklü tanker kamyonun devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.
4 ÖLÜ, 17 YARALI VAR
Patlamada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Doktorlar 'esnemelisin' demişti: Ağrının nedeni bambaşka çıktı, genç kadının bacağı kesildi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR