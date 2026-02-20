Avrupa temsilcilerimi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 16 play-off turu ilk maçları yapıldı. Şimdi ise futbolseverler Avrupa ve Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları ne zaman büyük bir merakla takip ediyor. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 play-off turu maç tarihleri...

Avrupa ve Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları ne zaman yapılacak belli oldu! Avrupa kupalarında son 16 play-off heyecanı hız kesmeden sürerken, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rövanş karşılaşmalarının tarihleri futbolseverlerin gündeminde.

Avrupa ve Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 play-off turu maç tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta rakibini 5-2 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise ilk maçta Nottingham Forest'a sahasında 3-0 mağlup oldu. İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 play-off turu maç tarihleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off turu rövanş maçları 24-25 Şubat 2026 günleri oynanacak.

24 Şubat Salı:

20.45 Atletico Madrid-Club Brugge

23.00 Bayer Leverkusen-Olympiakos

23.00 Inter-Bodo/Glimt

23.00 Newcastle United-Karabağ

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Atalanta-Borussia Dortmund

23.00 Juventus-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain-Monaco

23.00 Real Madrid-Benfica

AVRUPA LİGİ SON 16 RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi eleme play-off turu rövanş maçları 26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

20:45 Ferencvarosi TC - PFC Ludogorets Razgrad

20:45 FC Viktoria Plzen - Panathinaikos FC

20:45 FK Crvena Zvezda - LOSC Lille

20:45 VfB Stuttgart - Celtic FC

23:00 KRC Genk - GNK Dinamo Zagreb

23:00 RC Celta de Vigo - PAOK FC

23:00 Bologna FC 1909 - SK Brann

23:00 Nottingham Forest FC - Fenerbahçe SK

