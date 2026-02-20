UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahne alan Fenerbahçe, ilk maçta İngiltere temsilcisi Nottingham Forest karşısında ağır bir yenilgi aldı. Kadıköy’de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-0’lık skorla ayrıldı. Mağlubiyet sonrası ise ''Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'nden düştü mü?'' ve ''Fenerbahçe Nottingham Forest rövanş maçı ne zaman?'' soruları gündeme getirildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest karşısında mağlup oldu. Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White’tan geldi. Fenerbahçe ilk yarıda oyun üstünmlüğünü rakibine kaptırırken, savunma ve orta saha hattında yaşanan fiziksel düşüş mağlubiyet ile sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe elendi mi, Avrupa Ligi'nden düştü mü? Fenerbahçe Nottingham Forest rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ilk maçta aldığı mağlubiyet sonrası henüz elenmedi. Turun kaderi rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak.

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynanacak ikinci maçta alacağı sonuca göre Avrupa macerasına devam edip etmeyeceği netleşecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ’NDEN DÜŞTÜ MÜ?

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden henüz düşmedi. Tur atlayan tarafd iki maç sonunda oluşacak toplam skora göre netleşecek. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki durumu rövanş sonrası kesinlik kazanacak.

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kadıköy’de oynanan ilk mücadelede Nottingham Forest sahadan 3-0 galip ayrıldı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White’tan geldi. Karşılaşmada Fenerbahçe dezavantajla sahadan ayrıldı. Şimdi ise gözler rövanş maçında!

FENERBAHÇE NOTTINGHAM FOREST RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Nottingham Forest rövanş maçı 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te İngiltere’de oynanacak. Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için deplasmanda büyük bir galibiyete ihtiyacı olacak.

