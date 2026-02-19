Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe penaltı isyanı: Kadıköy'de tartışmalı pozisyon
Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'u ağırlayan Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın gol pozisyonunda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off'un Nottingham Forest'u konuk eden Fenerbahçe, müsabakanın ilk devresinde penaltı itirazında bulundu.
VAR İNCELENDİ, DEVAM KARARI ÇIKTI
Mücadelenin 39. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Anderson Talisca sert bir şut çıkardı, top Nottinghamlı savunmacıdan döndü.
Sarı lacivertliler, bu pozisyonda Nottingham Forestlı oyuncunun elle oynadığı belirtip penaltı itirazı yaptı.
TEDESCO KART GÖRDÜ
VAR incelemesinin ardından hakem Sandro Scharer, "hayır penaltı yok" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, itirazlarının ardından sarı kart gördü.
