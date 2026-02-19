Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de 2 yıldızdan kötü haber
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'u ağırlayan Fenerbahçe'de Milan Skrinar, sakatlık yaşadı. Müsabakanın ikinci yarısında sarı kart gören Jayden Oosterwolde ise cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Milan Skrinar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest karşılaşmasında talihsiz bir şekilde sakatlandı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Slovak savunmacı, maçın 23. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı.
Milan Skriniar'a ilk müdahale saha içinde yapılırken oyuna devam edemedi. Skriniar'ın yerine sarı lacivertlilerde Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
OOSTERWOLDE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmanın 69. dakikasında sarı kart gören Jayden Oosterwolde, rövanşta cezalı duruma düştü.
