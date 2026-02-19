Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Nottingham Forest ile karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'u ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi konuştu.

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Tedesco konuşmasına, "Her şeyden önce iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar" sözleriyle başladı.

"CESUR OLACAĞIZ"

İki takım için de kolay bir maç olmayacağını söyleyen Tedesco, "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız." diye konuştu.

"HAZIR OLMASA OYNATMAZDIK"

Forvetteki Sidiki Cherif tercihi hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız." dedi.

