İstanbul’da damacana su fiyatlarındaki fahiş artışa karşı vatandaş çareyi bayiye gitmek yerine "gel-al" noktalarında buldu. Kapıya serviste 200 lirayı bulan damacana, bayiden direkt alımlarda 60 liraya kadar düştü. 4 kişilik bir ailenin aylık su masrafının 800 lirayı aşması "tavan fiyat" taleplerini gündeme getirdi.

İstanbul’da 19 litrelik damacana su fiyatlarının 200 liraya dayanması, tüketiciyi yeni arayışlara itti. Bayilerde 170 ila 200 lira arasında değişen fiyatlar sonrası vatandaş, çözümü “gel al” noktalarında buldu. Bu noktalarda aynı su 60 liradan satılıyor.

Art arda gelen zamlarla birlikte geçtiğimiz yıl ortalama 100 lira olan 19 litrelik damacana su, bazı markalarda iki katına çıktı. Ramazan öncesi birçok markanın fiyatları yüzde 30 artırdığı belirtilirken, tüketiciler yaşanan artışın makul bir gerekçesi olmadığını savundu.

AYLIK 800 LİRA

Bayiden sipariş veren 4 kişilik bir ailenin aylık su masrafı 800 lirayı buluyor. Gel al noktalarından alışveriş yapanlar ise ayda bir kez gidip araçlarının bagajını doldurarak suyu neredeyse yarı fiyatına temin ediyor.

ATV Haber'e konuşan bir vatandaş, “Dışarıdan aldığımız suyun neredeyse yarı fiyatını ödüyoruz. Ayda bir geliyoruz, bagajı doldurup gidiyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri ise artan maliyetlere dikkat çekiyor. Nakliye, kira, elektrik ve vergi giderlerinin yükseldiğini belirten bayiler, fiyat artışlarının bu kalemlerden kaynaklandığını savunuyor.

2 BARDAK SUYA 190 LİRA

Öte yandan yalnızca damacana değil, market, restoran ve internet satışlarında da su fiyatları yükseldi. Bir vatandaş, restoranda içtikleri iki bardak su için 190 lira ödediğini dile getirerek duruma tepki gösterdi.

Tüketiciler ise çözüm olarak damacana su fiyatlarına tavan fiyat uygulaması getirilmesini talep ediyor.

