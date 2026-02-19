HABER MERKEZİ
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de saat 22:11'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Özetle DinleAkdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!
Kaydet
Gündem 2 dk önce
AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Deprem saat 22:11'de yaşandı.
- Depremin derinliği yerin 7.93 kilometre olarak ölçüldü.
0:00 0:00
1x
AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre deprem saat 22:11'de yaşandı.
Depremin yerin 7.93 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İstanbullular gece yarısı gelen deprem bildirimi ile panikledi! AFAD'dan açıklama geldi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR