Sabah saatlerinde Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın cep telefonuna düşen İsrail deprem uyarısı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bildirimi gören kullanıcılar, uyarının Türkiye için değil İsrail merkezli muhtemel bir deprem riskine ilişkin gönderildiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, gerçekten İsrail'de deprem mi oldu? İşte İsrail Jeolojik Araştırma Kurumu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

İsrail deprem uyarısı birçok kişide paniğe neden oldu. Uyarı ekranında yer alan “beklenen büyüklük 7” ifadesi ise endişenin artmasına neden oldu. Gece 4 sularında birçok kişinin telefonuna gelen deprem uyarısı ile güne başlayan kullanıcılar son depremleri araştırmaya başladı.

İsrailde deprem mi oldu? Birçok kullanıcı İsrail deprem uyarısı ile güne başladı!

Çok sayıda kişi ise bildirim ekranının görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Gelen deprem bildirimlerinde İsrail'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Peki, İsrail'de deprem mi oldu?

İSRAİL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Deprem iddialarının büyümesi üzerine gözler İsrail’in resmi deprem kayıtlarına çevrildi. İsrail Jeolojik Araştırma Kurumu’nun (Geological Survey of Israel) son depremler listesinde 17 ve 18 Şubat tarihlerinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair herhangi bir kayıt yer almadı.

İsrail Jeolojik Araştırma Kurumu son depremler listesi (Geological Survey of Israel)

Bölgede farklı tarihlerde gerçekleşen küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar listelenirken en yüksek değerlerin 4-5 bandında kaldığı görüldü.

İsrailde deprem mi oldu? Birçok kullanıcı İsrail deprem uyarısı ile güne başladı!



AFAD VE KANDİLLİ’DEN KAYIT YOK

Yaşanan panik sonrası gözler, Türkiye’de deprem verilerini anlık olarak paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne çevrildi. Her iki kurumun yayımladığı son verilerde İsrail’de veya yakınlarında meydana geldiği öne sürülen ve Türkiye’de hissedildiği iddia edilen bir deprem kaydı bildirilmedi.

