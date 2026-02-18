ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bulunan bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 5 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bulunan bir kilisede patlama oldu. Fox News kanalının haberine göre kilise yetkilileri yerel saatle 10.30'dan hemen önce "bariz gaz kaçağı" ihbarıyla ilk müdahale ekiplerini aradıklarını söyledi.

New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu bildirdi.

YAPI KÜLE DÖNDÜ

Eyalet polisi, kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğünü, yapının küle döndüğünü ifade etti.

