İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda, damacanalar içinde toplam 183 litre uyuşturucu madde bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili çalışma yapıldı.

DAMACANALARA DOLDURMUŞLAR

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından bir tır ve dorsesinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda tırda damacanalar içerisinde 183 litre uyuşturucu madde ile 16 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYONLAR ART ARDA!

Bilindiği gibi son aylarda art arda uyuşturucu operasyonları düzenlenmiş, soruşturmalar kapsamında birçok ünlü isim ve mekan sahibi de gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden saç ve kan örnekleri alınırken, bazı mekanlar kapatılmış birçok isim ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul'un göbeğinde kritik operasyon! Tırdaki damacanalardan litrelerce uyuşturucu çıktı

