Türkiye’de Ocak 2026 itibarıyla ortalama ikinci el otomobil fiyatı 1 milyon 149 bin TL oldu. 2025 modeller de dahil edildiğinde, ortalama fiyatlarda yıllık artış %22,9 oldu. 2024 ve öncesindeki 6 yıllık dönemde “yeni” kabul edilen araçlara bakıldığında ise en çok fiyat artışı 2019 ve 2020 modellerde ölçülüyor. Benzinli, hasar kayıtsız ve 125 bin km’nin altındaki araçlar dikkate alındığında, ikinci elde en çok satılan modeller de belli oldu…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- İkinci el otomobil piyasasından yılın ilk verileri geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü: Şubat 2026” raporuna göre;

-Türkiye’de ortalama satılık ikinci el otomobil fiyatı Ocak 2026’da 1 milyon 149 bin TL oldu.

-Fiyatlarda geçen yılın ocak ayına kıyasla (2025 modellerde dahil olmak üzere) ortalama %22,9 artış yaşandı.

-Ancak TÜFE’den arındırıldığında ortalama fiyatta reel olarak %5,9 düşüş gerçekleşti.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE…

Ortalama fiyatlar ve yıllık fiyat artışları “yaş gruplarına” göre ise şöyle gerçekleşti:

-2004-2008 model: 486 bin 452 TL (%8,7)

-2009-2013 model: 803 bin 125 TL (%15,9)

-2014-2018 model: 1 milyon 237 bin TL (%17,1)

-2019 model: 1 milyon 423 bin TL (%15)

-2020 model: 1 milyon 652 bin TL (%15,9)

-2021 model: 1 milyon 674 bin TL (%14,7)

-2022 model: 1 milyon 771 bin TL (%4,9)

-2023 model: 2 milyon 17 bin TL (%5,8)

-2024 model: 2 milyon 122 bin TL (%9,6)

-2025 model: 2 milyon 529 bin TL (1 yıl geçmediği için artış hızı hesaplanmadı.)

2. elde bu araçlar prim yaptı! İşte fiyatı en çok artan modeller

GENÇ ARAÇLAR DAHA AZ ARTTI

İkinci el otomobil fiyatlarında aracın yaşı gençleştikçe, fiyat artış hızı da daha düşük seviyede gerçekleşiyor. Yaşı genç ikinci el araçlar, yaşlı araçlara göre fiyat rekabetinde geride kalıyor. Sıfır km araçlarda zaman zaman uygulanan kampanyalar da en fazla genç araçlarda fiyat baskısını öne çıkarıyor. Bu iki sebep, genç araçlarda daha düşük fiyat artışlarına sebep oluyor.

EN ÇOK BU ARAÇLAR PRİM YAPTI

2024 ve öncesindeki 6 yıllık dönemde “yeni” kabul edilen araçlara bakıldığında ise en çok fiyat artışı, bu grubun “en yaşlıları” olarak öne çıkan 2019 ve 2020 modellerde ölçülüyor.

Sadece benzinli, hasar kayıtsız ve 125 bin km’nin altındaki araçlar dikkate alındığında, bu modellerde ve fiyat bandında ikinci elde en çok ilanda olan araçlar ise şöyle sıralanıyor:

-Renault Clio

-Renault Megane

-Toyota Corolla

-Volkswagen Golf

-Hyundai i20

-Honda Civic

-Seat Leon

-Audi A3

‘YAŞLI’LARDA FİYATLAR…

Öte yandan 2014-2018 model bandındaki araçlar, ikinci el piyasada %17,1 ile “en çok prim yapan” otomobiller kategorisinde yer aldı.

Görüşünü aldığımız sektör temsilcileri, bu yaş bandındaki araçlarda yeni modellerde de bulunan birçok donanımın yer aldığını belirterek, “Aynı zamanda bütçeleri de fazla zorlamadığı için 2014-2018 bandındaki araçlar, fiyat/performans ürünü olarak öne çıkabiliyor. Bu banttaki talep artışı, daha hızlı fiyat artışını da beraberinde getirebiliyor” şeklinde konuştu.

