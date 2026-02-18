Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu aralık ayında bir önceki çeyreğe göre 12,1 milyar dolar arttı. Böylece toplam borç 219,7 milyar dolar oldu. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Aralık ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Aralık ayı itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 12,1 milyar ABD doları artarak 219,7 milyar ABD doları oldu.

VADEYE GÖRE BORÇ

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar ABD doları artarak 210,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar ABD doları artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azalış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

210,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 31,0'ının euro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 8,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 20,6'sının ABD doları, yüzde 22,5'inin euro, yüzde 53,5'inin Türk lirası ve yüzde 3,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 64,1 milyar ABD doları olduğu görüldü. Bu tutarın 40 milyar ABD doları bankalara, 18,4 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 5,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.

