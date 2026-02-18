Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep FK, Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz da Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 22'nci haftasında yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı PFDK'ya gönderdi.

BURAK YILMAZ, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçı sonrası basın toplantısında yaptığı ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik” olarak değerlendirilen açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.

Burak Yılmaz

Aynı kulübün antrenörü Anıl Demirci de söz konusu müsabakada yaptığı 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.

Öte yandan Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen, Göztepe karşılaşmasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

TFF 1'İNCİ LİG SEVKLERİ

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Arca Çorum FK, Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Atko Grup Pendikspor'u 25'inci haftada gerçekleştirdikleri çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderdi.

Ayrıca Bandırmaspor'un Senegalli futbolcusu Amidou Badji de kural dışı hareketi nedeniyle disipline sevk edildi.

