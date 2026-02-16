Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 24 ve 25'inci haftalarıın programını açıkladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray arasındaki dev derbinin tarihi de belli oldu.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24 ve 25'inci hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Programlar, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Grup müsabakaları ve Avrupa Kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlanmıştır" denildi.

Süper Lig'in 25'inci haftaasında TÜPRAŞ Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig 24'üncü hafta

Süper Lig 25'inci hafta

LİGİN İLK YARISINDA 2 GOL VE KIRMIZI KART

İki takım arasında Süper Lig'in 8'inci haftasında RAMS Park'ta yapılan maç Tammy Abraham ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in kırmızı kartı sebebiyle yaklaşık 1 saat boyunca 10 kişi oynamıştı.

