Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrıldı. Başkent kulübünün Başkan Arda Çakmak, Diyadin'in yerine göreve gelecek ismi duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 23 puanla 11'inci sırada yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Levent Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

Levent Şahin

Metin Diyadin'in sözleşmesini 14 Şubat Cumartesi akşamı tek taraflı fesheden Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör 2 gün sonra belli oldu.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Ajansspor'a konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Levent Şahin ile prensipte anlaştıklarını belirtti. Başkant temsilcisi, 52 yaşındaki teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

Arda Çakmak

LEVENT ŞAHİN'İN KARİYERİ

Uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan; A Milli Takım, Ankaragücü, Ankaraspor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, BB Ankaraspor, Keçiörengücü ve Gaziantepspor'da da yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin, son olarak 2023 yılında İskenderunspor'u çalıştırmıştı.

