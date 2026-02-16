Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2026 yılı verilerine göre D,E ve F seğmenlerinde 9 bin 923 adet satış gerçekleşti. Peki en çok hangi modeller sattı? Değeri 100 milyon TL’leri aşan Ferrari, Lambroghini, Bentley’den kaç adet satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) 2026 yılı Ocak ayı verileri, lüks otomobil pazarında dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. D, E ve F segmentlerindeki toplam 9 bin 923 adetlik satışa rağmen, özellikle ultra lüks markaların yer aldığı F segmentinde, geçen yıla göre yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı. Ferrari, Lamborghini ve Bentley gibi modellerin satılmadığı bu dönemde, lüks SUV'ların popülerliği sürdü.

Açıklanan verilere göre 2026 yılı Ocak ayında otomobil pazarı 61 bin 55 adet oldu.

Pazarın yüzde 83,7’sini A, B ve C segmentindeki ekonomik modeller oluştururken asıl dikkat çeken tablo lüks segmentte ortaya çıkıyor.



Lüks ve ultra lüks sınıftaki D,E ve F segmentinde 2026’nın ilk ayında 9 bin 923 adet satış gerçekleşti. 2024 yılı aynı döneminde bu rakam 9 bin 904 adet olmuştu.

Yüksek fiyatlarına rağmen E segmentinde bin 397 adet ve Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley markaların yer aldığı F segmentinde ise Ocak ayında 279 adetlik satış gerçekleşti.

Segment Satış Adedi Lider Modeller ve Satışları Notlar D Segmenti 8.247 1. Chery Tiggo 8 (1.802 adet), 2. KG Mobility Torres (1.345 adet), 3. BYD Sealion 7 (1.217 adet) Üç lider modelin de SUV olması dikkat çekici. E Segmenti 1.397 1. Mercedes-Benz E Serisi (247 adet), Volvo XC90 (247 adet), 3. BMW 5 Serisi (175 adet) Mercedes-Benz GLC (174 adet), Audi A6 (167 adet), Mercedes-Benz GLC Coupe (85 adet) gibi modeller de listelerde yer alıyor. F Segmenti (Ultra Lüks) 279 1. Audi Q7 (66 adet), 2. Mercedes-Benz EQS (36 adet), 3. BMW 7 Serisi (30 adet) Audi Q8 (26 adet), Mercedes-Benz G Serisi (24 adet) de ilk beşte. 2025 yılına kıyasla satışlarda yüzde 50 düşüş yaşandı.

D SEGMENTİNDE 8 BİN 247 ADETLİK SATIŞ

D segmentinde Ocak ayında lider Chery Tiggo 8 oldu. Model 1 bin 802 adetlik satış gerçekleştirdi. KG Mobility Torres modeli bin 345 adetle ikinci sırada, üçüncü sırada ise BYD Sealion 7, bin 217 adetle yer aldı. Burada da üç modelin SUV olması dikkat çekti.

E SEGMENTİNE MERCEDES DAMGASI

Bir üst sınıf olan E segmentine baktığımızda Mercedes-Benz E Serisi 247 adetle lider. Volvo XC90 ise yine 247 adetle liderliği paylaşıyor. BMW 5 Serisi ise 175 adetle zirveyi takip ediyor. Mercedes-Benz’in GLC modeli 174 adet satıldı. Audi’nin A6 modeli 167 adetle 4. sırada bulunuyor. Mercedes’in GLC Coupe modeli ise 85 adet satış gerçekleştirdi.

ULTRA LÜKS SEGMENTTE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Daha ultra lüks segment olan F’ye baktığımızda burada da yine bir SUV model lider durumda. 2025 yılını lider kapatan Audi’nin Q7 modeli 66 adetlik satışla zirvede.



Mercedes’in elektrikli EQS modeli 36 adetlik satışla ikinci sırada. BMW’nin 7 Serisi 30 adetle üçüncü, Audi’nin Q8 modeli 26 adetle dördüncü, Mercedes’in G Serisi ise 24 adetle beşinci sırada bulunuyor.



F segmentinde satışlar 2025 yılı Ocak ayına baktığımızda yüzde 50 düşmüş durumda.

SPOR OTOMOBİLLERDE ALMAN FARKI

Ultra lüks denildiğinde akla ilk gelen ve bazılarının fiyatları 100 milyon TL’leri aşan spor otomobillerde ise Mercedes-AMG GT bir ayda 13 adetlik satışla zirvede yer alıyor. Modelin fiyatı ise versiyona göre 15 milyon TL ile 32 milyon TL arasında değişiyor.

İkinci sırada yine bir Alman devi olan Porsche’nin 911 modeli 3 adetle yer alıyor.



Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe modeli ise 2 adet, Mercedes SL ise 1 adet satıldı.

Ocak ayında spor sınıfında Bentley, Ferrari, Aston Martin, Lamborghini gibi modellerden hiç satılmadı.



2025 yılı Ocak ayında ise Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe 8 adet, Mercedes AMG GT 7 adet, Aston Martin V8 Vantage 3 adet, Porsche 911 2 adet, Bentley GT 1 adet, Bentley GTC 1 adet ve Mercedes SL modelinden 1 adet satılmıştı.

Model Satış Adedi Fiyat Aralığı (TL) Karşılaştırma (2025 Ocak) Mercedes-AMG GT 13 15 milyon - 32 milyon 7 adet Porsche 911 3 Belirtilmemiş 2 adet Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupe 2 Belirtilmemiş 8 adet Mercedes SL 1 Belirtilmemiş 1 adet

