Çocuğa taciz suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Hasbi Dede’nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Dede, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

TUTUKLANMIŞTI

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin bir kız çocuğuna sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı iddiası üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

İkinci kez ifadeye çağrılan Dede, soruşturma kapsamında "çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Kız çocuğuna taciz suçlaması ile tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin yerine geçici başkan olarak en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı görevlendirilmişti.

Dede hakkındaki iddiaları reddederek, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti.

