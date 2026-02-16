Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2 kazandığı RAMS Başakşehir maçında sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Malili futbolcunun sol uyluk arka adelesinde kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakişehir maçında sakatlanan ve 34'üncü dakikada yerini Milot Rashica'ya bırakan El Bilal Toure'nin MR sonucunu paylaştı.

El Bilal Toure

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

BİR AY YOK

Beşiktaş formasıyla 18 maçta 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Malili hücum oyuncusunun, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarına çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası