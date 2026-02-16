Yakınları ulaşamadı, polis yatağında ölü buldu
Aydın’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki Turan Burmacı, evin de hareketsiz halde bulundu. Komşusu Ramazan Metin “Epeydir hastaydı zaten. Kalp krizi değil” dedi.
- Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Turan Burmacı'dan bir süredir haber alınamadı.
- Yakınlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, Burmacı'yı yatağında ölü buldu.
- Ölüm nedeni henüz belirlenmezken, bir komşu kalp krizi olmadığını ifade etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 67 yaşındaki Turan Burmacı’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Burmacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
“KALP KRİZİ DEĞİL”
Ramazan Metin, yaşlı adamı son olarak Cumartesi günü sabah gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
Cumartesi sabah aracımın yanında görüştük. Nereye gidiyorsun abi dediğimde, kahveye gittiğini söylemişti. Epeydir hastaydı zaten. Kalp krizi değil yani. Herhalde vadesi doldu. İhtiyarladı, yalnızdı. Her gün görüyordum kendisini. Dükkanımın ve evimin karşısında zaten. Bugün ve dün görmedim. İşler yoğun olduğum için bugün görmemiştim.