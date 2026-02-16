Aydın'ın Efeler ilçesinde5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 67 yaşındaki Turan Burmacı’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Burmacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan Metin, yaşlı adamı son olarak Cumartesi günü sabah gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

Cumartesi sabah aracımın yanında görüştük. Nereye gidiyorsun abi dediğimde, kahveye gittiğini söylemişti. Epeydir hastaydı zaten. Kalp krizi değil yani. Herhalde vadesi doldu. İhtiyarladı, yalnızdı. Her gün görüyordum kendisini. Dükkanımın ve evimin karşısında zaten. Bugün ve dün görmedim. İşler yoğun olduğum için bugün görmemiştim.