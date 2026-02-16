İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Birçok kent için 'sarı kod' verilirken; yetkililer ise sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den alınan son değerlendirmeler doğrultusunda yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre bugün İzmir, Manisa ve Aydın ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

FIRTINA BİRÇOK İLİ ETKİLEYECEK

Öte yandan Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Kırşehir çevreleri ile Ankara’nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Tokat’ın doğusunda da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Ayrıca Marmara’nın güneyi ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatısında; çarşamba sabah saatlerinden itibaren ise Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

