Adana’nın kuzey ilçelerinde etkili olan sağanakta en yüksek yağış Aladağ’da metrekareye 141 kilogram olarak ölçüldü. Saimbeyli, Kozan, Feke, Seyhan ve Pozantı’da da yüksek yağış kaydedildi. Taşan Göksu Nehri nedeniyle yollar kapandı, bir köprü kısmen yıkıldı ve bazı baraj kapakları kontrollü olarak açıldı.

Adana ve ilçelerinde çarşamba günü başlayan, perşembe ve cuma günleri de devam eden yağmur nedeniyle hayat felç oldu. Yağış miktarı cuma günü Aladağ'da 141, Saimbeyli'de 120, Kozan'da 119, Feke'de 105, Seyhan'da 94 ve Pozantı'da 89 kilogram olarak kaydedildi. Kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle bölgedeki akarsu ve nehirlerin debisi hızla yükseldi.



Adana'yı sağanak vurdu! Dereler taştı, baraj kapakları açıldı, yollar yıkıldı...

YOL ÇÖKTÜ, KÖPRÜ YIKILDI, BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Yağışların ardından Göksu Nehri taştı. Saimbeyli ilçe girişinde asfalt çökerken yol ulaşıma kapatıldı.

Feke ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Süphandere Mahallesi'nde ise köprünün bir bölümü sel sularının etkisiyle yıkıldı. Yağmurla birlikte yollara kaya parçası düşerken, bazı noktalarda ufak çaplı heyelan oldu.



Artan su seviyesi nedeniyle bazı baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Ekipler bölgede hasar tespit ve onarım çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.

