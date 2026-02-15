Manchester City’nin İspanyol yıldızı Rodri, Tottenham maçının ardından yaptığı “hakemler tarafsız olmalı” açıklaması nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edildi; tecrübeli orta sahanın 18 Şubat’a kadar savunma vermesi gerekiyor.

Manchester City forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 1 Şubat’ta Tottenham Hotspur ile oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından “uygunsuz davranış” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Rodri, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede “hakemlerin tarafsız olması gerektiğini” ifade etmişti. Bu sözlerin hakemlerin tarafsızlığına gölge düşürdüğü ve imada bulunduğu gerekçesiyle FA tarafından işlem başlatıldı. Profesyonel Oyun Hakemleri Kurulu’nun (PGMO), hakemlere saygının korunması adına bu tür açıklamalara karşı güçlü adımlar atılmasını talep ettiği belirtildi.

RODRI, 18 ŞUBAT'A KADAR CEVAP VERMELİ

FA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orta saha oyuncusunun maç sonrası medya röportajında hakem ya da hakemlerin tarafsızlığına ima içeren ve/veya bütünlüğünü sorgulayan ifadeler kullanarak uygunsuz davrandığı iddia edilmektedir. Bu durum FA Kural 3.1’e aykırıdır.

Rodri’nin 18 Şubat Çarşamba gününe kadar cevap verme hakkı bulunmaktadır.”

Muhtemel bir ceza, lig lideri Arsenal’i takibini sürdüren Manchester City için önemli bir kayıp anlamına gelebilir.

MANCHESTER CITY VAR'DAN ŞİKAYETÇİ

Rodri, Avustralyalı yayıncı Stan Sport’a verdiği röportajda, Tottenham’ın ilk golü öncesinde Dom Solanke’nin, City savunmacısı Marc Guehi’nin ayağına müdahale ettiğini savunmuştu. Karşılaşmanın hakemi Rob Jones ise mücadele sırasında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’ya sarı kart göstermişti.

City cephesi, Ocak ayı içerisinde Newcastle United, Manchester United ve Wolverhampton Wanderers maçlarında da VAR kararlarının aleyhlerine sonuçlandığını dile getirmişti.

"HAKEM TARAFSIZ OLMAK ZORUNDA VE BU ADİL DEĞİL"

Rodri, maç sonrası açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok fazla kazandığımızı biliyorum ve insanlar bizim kazanmamızı istemiyor olabilir ama hakem tarafsız olmak zorunda ve bana göre açıkçası bu adil değil. Bu adil değil çünkü bu pozisyonlar için çok çalışıyoruz ve şimdi bu kararlar veriliyor, yolumuza devam etmeliyiz. Elbette geri dönmeniz gerekiyor ama sonunda her şey bittiğinde çok net bir faul olduğu için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ayağa vurdu ve tabii topa müdahale sırasında yaşanan itmeyle birlikte top kaleye gitti. Bu küçük detaylara dikkat etmeliyiz, aksi takdirde herkes için zor olacak çünkü bu lig böyle — küçük detaylarla ilgili ve her şey önemli. Bu açıdan bugün bizim için çok zor bir gün.”

