Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, meslektaşı Sergen Yalçın'ın daha önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu cevapladı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

37 yaşındaki çalıştırıcı, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin

"HİÇ ALANIM OLMAYAN YERLER"

Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim" cevabını verdi.

