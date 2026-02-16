Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, sözleşmesinde yer alan 'bonus' maddesi ile gündeme geldi.

Galatasaray Kulubü, sezon başında sözleşmede yapılan iyileştirmelerle Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücretini 200 milyon TL’ye yükseltmişti. 25 yaşındaki futbolcunun kontratına performansa dayalı bonus maddeleri de eklendiği ortaya çıktı.

Barış Alper Yılmaz

20 GOLE 25 MİLYON TL

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 20 gol katkısına ulaşması halinde 25 milyon TL prim alacak.

Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten milli oyuncu, toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, 2 defa daha skor katkısı yaparsa söz konusu bonusu kazanacak.

SON ASİST ICARDI'YE

Barış Alper Yılmaz, 5-1 kazandıkları Eyüpspor karşılaşmasında Mauro Icardi’ye yaptığı asistle bu sezonki 10'uncu gol pasını verdi. Hücum hattındaki etkin performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın skor yüküne önemli katkı sunmayı sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası