Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a özel madde: 25 milyon TL'lik bonus ortaya çıktı
Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan kulübü NEOM'a transferine izin vermediği Barış Alper Yılmaz, sözleşmesinde yer alan 'bonus' maddesi ile gündeme geldi.
- Sarı-kırmızılılar, sezon başında Barış Alper'in sözleşmesini iyileştirerek garanti ücretini 200 milyon TL'ye yükseltti.
- Futbolcunun kontratına performansa dayalı bonus maddeleri eklendi.
- Barış Alper Yılmaz, bu sezon toplamda 20 gol katkısına (gol + asist) ulaşırsa 25 milyon TL prim alacak.
- Milli oyuncu, şu ana kadar 8 gol ve 10 asist ile toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı.
Galatasaray Kulubü, sezon başında sözleşmede yapılan iyileştirmelerle Barış Alper Yılmaz'ın garanti ücretini 200 milyon TL’ye yükseltmişti. 25 yaşındaki futbolcunun kontratına performansa dayalı bonus maddeleri de eklendiği ortaya çıktı.
20 GOLE 25 MİLYON TL
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 20 gol katkısına ulaşması halinde 25 milyon TL prim alacak.
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 8 gol ve 10 asist üreten milli oyuncu, toplam 18 gole doğrudan katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, 2 defa daha skor katkısı yaparsa söz konusu bonusu kazanacak.
SON ASİST ICARDI'YE
Barış Alper Yılmaz, 5-1 kazandıkları Eyüpspor karşılaşmasında Mauro Icardi’ye yaptığı asistle bu sezonki 10'uncu gol pasını verdi. Hücum hattındaki etkin performansıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın skor yüküne önemli katkı sunmayı sürdürüyor.