Erzurum, Ardahan ve Tunceli’nin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışıyla dağ ve tepeler beyaza kaplandı. Karayazı’da sisle birlikte kartpostallık manzaralar oluşurken, Tunceli’de kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye ulaştı. Çok sayıda ekip yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar yağışı sonrası dağlar, tepeler beyaza büründü. Yoğun sisin de etkili olduğu kırsal alanlarda güzel manzaralar oluştu. Kar ve sisle kaplı ilçe dronla görüntülendi.

3 il beyaz örtü ile kaplandı! Kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı

Ardahan'ın yüksek noktaları da karla kaplandı.

2,5 METRE KAR VAR

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığı kentte, ekipler köy yollarında çalışma yürütüyor.

Besiciler de zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarına bakmaya çalışıyor.

