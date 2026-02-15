Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'tan tarihi başlangıç: 21 yıl sonra bir ilki başardı
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'deki Başakşehir maçında ikinci golünü atarak siyah beyazlı formayla bir ilki yaşadı.
Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki forvet Hyeon-gyu Oh, ikinci maçında bir ilke imza attı. Başakşehir deplasmanında 43. dakikada ağları havalandıran Güney Koreli golcü, siyah beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu.
Hyeon-gyu Oh, 2005-2006 sezonunda ilk iki maçında gol atan gol atan Brezilyalı forvet Ailton'un ardından Beşiktaş formasıyla bir ilke imza attı.
İLK MAÇINDA SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde Belçika'nın Genk takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada siftah yaptı.
