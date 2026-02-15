Düzce’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi’nin çatısının büyük bölümü uçtu. Okulda yarın eğitime ara verilirken, rüzgar başka binalarda da hasara yol açtı.

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, birçok noktada hasara yol açtı. Kalıcı Konutlar bölgesindeki Atatürk Anadolu Lisesi’nin çatısının büyük bir kısmı uçarak okul bahçesine savruldu. Ayrıca okul binasının ön cephesinde de çatının kopan parçaları nedeniyle hasar oluştu.

EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Olayın ardından polis ekipleri, okulun bulunduğu caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer de okulda incelemelerde bulunarak, öğrencilerin güvenliği için önlemler alındığını açıkladı. Özer, pansiyondaki öğrencilerin başka bir pansiyona nakledileceğini belirterek, “Okulumuzu bir gün süreyle tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili karar verilecek” dedi.

Öte yandan kuvvetli rüzgar, Yeni Mahalle Kurs Sokak’ta bir evin çatısını da uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

