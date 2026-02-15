Ankara'da Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için buluştu. Hakbilir sokak ortasında önce eşini öldürdü ardından intihar etti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan olayda, Serdar Hakbilir ile boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir, barışmak için buluştu.

Konuşma sırasında yanındaki silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini, daha sonra kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

'Barışalım' diye çağırdı, dehşet saçtı! Önce eşini sonra kendini vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'Barışalım' diye çağırdı, dehşet saçtı! Önce eşini sonra kendini vurdu

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası