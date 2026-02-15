İhlas Haber Ajansı
'Barışalım' diye çağırdı, dehşet saçtı! Önce eşini sonra kendini vurdu
Ankara'da Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için buluştu. Hakbilir sokak ortasında önce eşini öldürdü ardından intihar etti.
Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşanan olayda, Serdar Hakbilir ile boşanma aşamasında olduğu eşi Songül Hakbilir, barışmak için buluştu.
Konuşma sırasında yanındaki silahı çıkaran Serdar Hakbilir, önce eşini, daha sonra kendisini vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
